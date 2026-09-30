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Primeiro-ministro do Reino Unido defende retorno do país à União Europeia

Representantes dos dois países devem se encontrar em novembro para discutir políticas

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Andy Burnham, o atual primeiro-ministro do Reino Unido, cogita iniciar conversas com representantes de outros países para um possível retorno do Reino Unido à União Europeia.

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