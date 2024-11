Clínica de oftalmologia é interditada após pacientes perderem a visão, em Belém

A Vigilância Sanitária de Belém interditou, nesta sexta-feira (18), uma clínica particular após cinco pacientes perderem a visão depois de passar por cirurgias de catarata entre junho e julho. Além deles, 24 pessoas ficaram com graves sequelas.



O local, chamado São Lucas, que fica na região metropolitana de Belém, informou, em nota, que está colaborando com as investigações. A Polícia Civil está ouvindo testemunhas e vai realizar perícia na clínica.



Recentemente, aconteceu um caso parecido no Rio Grande do Norte . A prefeitura de Parelhas terá que indenizar pacientes infectados durante um mutirão de cirurgias de catarata realizado nos dias 27 e 28 de setembro. O Ministério Público do estado declarou que abriu um inquérito para investigar o caso, nesta sexta-feira (18). Dos 20 pacientes operados no primeiro dia de mutirão, 15 tiveram uma endoftalmite, infecção ocular causada por uma bactéria. Nove deles perderam o globo ocular.