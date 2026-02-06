Logo R7.com
Cidade da Indonésia é atingida por terremoto na madrugada desta sexta (6)

Equipes de emergência ainda avaliam estragos; pelo menos 74 pessoas morreram e outras dezenas ficaram feridas

Hora News|Do R7

Pelo menos 74 morreram após um terremoto atingir a Indonésia e outras dezenas ficaram feridas. O tremor de magnitude 6,4 na escala Richter aconteceu na madrugada desta sexta-feira (6), no horário local.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

