Cidade da Indonésia é atingida por terremoto na madrugada desta sexta (6)

Pelo menos 74 morreram após um terremoto atingir a Indonésia e outras dezenas ficaram feridas. O tremor de magnitude 6,4 na escala Richter aconteceu na madrugada desta sexta-feira (6), no horário local.



