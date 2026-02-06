Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Exportações do Brasil aos EUA caem 25,5% em janeiro; é a sexta queda desde o tarifaço de Trump

Negócios com o país norte-americano recuam pelo sexto mês consecutivo

Hora News|Do R7

  • Google News

Especialista compara estratégia comercial dos EUA com a saída do Reino Unido da União Europeia.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • China
  • comercio-exterior
  • estados-unidos
  • tarifaco

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.