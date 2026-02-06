Exportações do Brasil aos EUA caem 25,5% em janeiro; é a sexta queda desde o tarifaço de Trump
Negócios com o país norte-americano recuam pelo sexto mês consecutivo
Especialista compara estratégia comercial dos EUA com a saída do Reino Unido da União Europeia.
Últimas
Rejeição por alimentos pode refletir alertas do organismo
Intolerância ou dificuldade digestiva estão entre os fatores relacionados
Cidade da Indonésia é atingida por terremoto na madrugada desta sexta (6)
Equipes de emergência ainda avaliam estragos; pelo menos 74 pessoas morreram e outras dezenas ficaram feridas
Acidente entre seis veículos em rodovia deixa uma pessoa ferida em estado grave
Câmera de caminhão registra quando carro arrisca ultrapassagem e é atingido por carreta que vinha na direção contrária
Governo de MG aumenta monitoramento nas unidades prisionais no Carnaval
Segundo governo, objetivo é garantir tranquilidade e segurança dos foliões
EUA e Argentina assinam acordo de investimento recíproco
Objetivo é reduzir barreiras tarifárias e facilitar comércio de bens e serviços
Eleições: expansão da inteligência artificial gera preocupação
Autoridades propõem criação de regulamentação para garantir processo seguro
Acordo nuclear entre Estados Unidos e Rússia expira nesta quinta (5)
Essa será a primeira vez, em 54 anos, que as duas potências ficam sem restrições sobre armamentos atômicos
Presidente do INSS presta depoimento na CPMI que investiga fraudes contra beneficiários
Gilberto Waller Júnior responde questionamentos de deputados e senadores
Inca estima 781 mil novos casos no país por ano entre 2026 e 2028
Esta é uma das principais causas de adoecimento e mortes no Brasil
Policiais escapam por um triz de acidentes graves nos EUA
Nenhum agente ficou ferido apesar das imagens surpreendentes
Relatório aponta necessidade de mudança na segurança pública
Levantamento da Human Rights Watch indica onda autoritária e desafio geracional
Plano liderado pelos EUA encontra resistência de doadores
Possíveis financiadores se preocupam com divergências sobre o desarmamento do Hamas
Resoluções do Plano Clima ainda não foram publicadas
Documentos trazem diretrizes nacionais para mitigação e adaptação às mudanças climáticas
Ataque de grupo armado é um dos mais mortais da Nigéria
Mais de 160 pessoas foram mortas; país enfrenta crises de segurança