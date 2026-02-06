Logo R7.com
Acidente entre seis veículos em rodovia deixa uma pessoa ferida em estado grave

Câmera de caminhão registra quando carro arrisca ultrapassagem e é atingido por carreta que vinha na direção contrária

Hora News|Do R7

Um acidente envolvendo seis veículos foi registrado por uma câmera de um caminhão na BR-27, em Guarapuava, Paraná. A colisão ocorreu durante uma tentativa de ultrapassagem e envolveu quatro carros e dois caminhões.

