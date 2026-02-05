Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Eleições: expansão da inteligência artificial gera preocupação

Autoridades propõem criação de regulamentação para garantir processo seguro

Hora News|Do R7

  • Google News

Regulamentação da ferramenta é debatida para impedir o desenvolvimento de conteúdos falsos.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Eleições
  • Inteligência artificial
  • fake-news
  • hora-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.