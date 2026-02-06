Logo R7.com
Limpeza incorreta de lentes de contato pode levar a infecções

Terapeuta que teve problemas nos olhos precisou passar por transplante de córnea

Conexão Record News|Do R7

Especialista fornece dicas para evitar infecções e garantir a higiene durante o uso de lentes de contato.

