Presidente do INSS presta depoimento na CPMI que investiga fraudes contra beneficiários

Gilberto Waller Júnior responde questionamentos de deputados e senadores

Hora News|Do R7

O presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior, presta depoimento, nesta quinta-feira (5), na CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) que investiga as fraudes ligadas ao órgão.

