Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Governo de MG aumenta monitoramento nas unidades prisionais no Carnaval

Segundo governo, objetivo é garantir tranquilidade e segurança dos foliões

Hora News|Do R7

  • Google News

O estado de Minas Gerais suspendeu a saída temporária de presos durante o Carnaval, e vai aumentar o monitoramento nos presídios.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Carnaval
  • Minas Gerais
  • seguranca-publica

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.