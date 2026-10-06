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Dois militares morrem em acidente na estrada

Carro em que estavam bateu em caminhão; as circunstâncias da batida serão investigadas

Hora News|Do R7

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Dois militares morreram em um acidente em uma estrada porque o carro particular em que eles dirigiam bateu de frente com um caminhão.

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