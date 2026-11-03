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Ataque russo deixa mortos, feridos e desaparecidos na Ucrânia

Bombardeio atingiu um centro de ajuda humanitária do país

Hora News|Do R7

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Um bombardeio russo matou pelo menos 29 pessoas em um centro de ajuda humanitária na Ucrânia.

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