Ataque russo deixa mortos, feridos e desaparecidos na Ucrânia
Bombardeio atingiu um centro de ajuda humanitária do país
Um bombardeio russo matou pelo menos 29 pessoas em um centro de ajuda humanitária na Ucrânia.
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