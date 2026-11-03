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Ponte é implodida após problemas estruturais no Maranhão

Inspeções técnicas identificaram fissuras, corrosão e perda de rigidez

Hora News|Do R7

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A ponte que ligava a capital do Maranhão ao continente foi implodida.

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