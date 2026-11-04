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Criminoso é recapturado após fugir de prisão nos EUA

Jacob Morley cumpria pena de prisão perpétua por matar colega de trabalho

Hora News|Do R7

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O assassino Jacob Morley, que havia fugido da prisão nos Estados Unidos, foi recapturado nesta terça-feira (03) após ficar nove dias foragido. Morley foi condenado à prisão perpétua após matar um colega de trabalho em 2022.

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