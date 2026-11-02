Empresário vira refém de criminosos dentro da própria casa
Suspeitos fugiam de outro ato criminoso quando pararam na residência dessa vítima
Um empresário foi refém por cinco homens dentro da sua própria casa. O grupo era suspeito de um assalto e foi identificado pela polícia na TO-280. Durante a fuga, os suspeitos foram cercados na residência da vítima e a fizeram de refém, libertando-a somente após negociação em uma transmissão ao vivo em rede social.
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