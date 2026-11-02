Empresário vira refém de criminosos dentro da própria casa

Um empresário foi refém por cinco homens dentro da sua própria casa. O grupo era suspeito de um assalto e foi identificado pela polícia na TO-280. Durante a fuga, os suspeitos foram cercados na residência da vítima e a fizeram de refém, libertando-a somente após negociação em uma transmissão ao vivo em rede social.



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