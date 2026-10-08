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Eleições no Rio: TSE tem 3 a 0 para anular votos de Garotinho

Julgamento pode definir se haverá retotalização de votos

Hora News|Do R7

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Após as eleições, ministros discutem se mantêm ou não a candidatura de Anthony Garotinho (Republicanos).

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