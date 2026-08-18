Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Explosão de tanque de gás natural provoca incêndio nos EUA

Nuvem de fumaça pode ser vista a quilômetros de distância; não há registros de mortos ou feridos

Hora News|Do R7

  • Google News

Pelo menos três tanques de gás natural pegaram fogo nos Estados Unidos.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Bombeiros
  • Incêndio
  • estados-unidos
  • hora-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.