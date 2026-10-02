Coreia do Sul ameaça adotar medidas contra a Ucrânia após declarações

Tensão diplomática entre Ucrânia e Coreia do Sul: o anúncio público da captura de dois soldados norte-coreanos durante o discurso de Volodymyr Zelensky na Assembleia Geral das Nações Unidas supostamente feriu uma cláusula de um acordo de confidencialidade.



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