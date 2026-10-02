Ponto turístico natural ‘desaparece’ após tempestade no Havaí

O famoso arco natural de Holei, localizado no Havaí, desabou no Oceano Pacífico após tempestade. A estrutura era um ponto turístico popular e se formou há cerca de 550 anos.



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