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Ponto turístico natural ‘desaparece’ após tempestade no Havaí

Famoso arco de lava com cerca de 550 anos desabou no oceano Pacífico, segundo hipótese das autoridades

News das 19h|Do R7

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O famoso arco natural de Holei, localizado no Havaí, desabou no Oceano Pacífico após tempestade. A estrutura era um ponto turístico popular e se formou há cerca de 550 anos.

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