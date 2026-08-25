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'Fadiga' de profissional causa acidente nos EUA

Passageiros não se feriram; homem foi afastado da função enquanto o caso é investigado

Hora News|Do R7

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Um maquinista adormeceu enquanto conduzia um bonde em São Francisco, nos Estados Unidos, fazendo com que o veículo colidisse com outro que seguia no mesmo trilho.

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