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Flávio Bolsonaro descumpre ordem judicial de entrega de passaporte

Candidato derrotado teria viajado para a Argentina na noite de segunda (26) para seguir aos EUA

Hora News|Do R7

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O senador Flávio Bolsonaro não entregou seu passaporte conforme solicitado pelo ministro Alexandre de Moraes. Veja a análise de Lilian Cazorla.

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