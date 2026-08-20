Homem que saiu de prisão com alvará falso é recapturado no RS

William Silveira, condenado a 34 anos de prisão, foi recapturado na região metropolitana de Porto Alegre após fugir de uma penitenciária no RS usando um alvará de soltura falsificado.



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