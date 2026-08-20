Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Homem que saiu de prisão com alvará falso é recapturado no RS

Preso estava desaparecido desde maio; ele saiu da penitenciária pela porta da frente

Hora News|Do R7

  • Google News

William Silveira, condenado a 34 anos de prisão, foi recapturado na região metropolitana de Porto Alegre após fugir de uma penitenciária no RS usando um alvará de soltura falsificado.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • fraude
  • rio-grande-do-sul
  • hora-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.