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Governo atualiza lista do trabalho análogo à escravidão

Foram adicionados 82 novos empregadores ao cadastro

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O governo federal atualizou o cadastro conhecido como "lista suja" do trabalho análogo à escravidão.
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