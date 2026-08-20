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Morre menina de 10 anos atingida por deslizamento de terra

Criança estava na UTI há três dias após sofrer parada cardíaca no soterramento

Hora News|Do R7

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Uma menina de 10 anos faleceu após ser internada em estado grave devido a um deslizamento de terra ocorrido em Santo Amaro da Imperatriz, em Santa Catarina.

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