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Polícia e bombeiros evitam explosão no Paraná

Homem ameaçou atear fogo em si mesmo e explodir posto de combustíveis

Hora News|Do R7

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Um homem, de 39 anos, ameaçou explodir um posto de gasolina e atear fogo em si mesmo no bairro Barreirinha, em Curitiba (PR).

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