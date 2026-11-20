Uma testemunha gravou um assalto sofrido por um motorista no Morumbi, em São Paulo , nesta quarta-feira (18). O assaltante estava em uma motocicleta e armado e, além de roubar o celular, exigiu da vítima a senha do aparelho. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo ainda não se manifestou sobre o caso.



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