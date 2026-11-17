Campanha com 180 mil assinaturas pede volta de ex-CEO que teve caso com suposta espiã
Entre os apoiadores estão Elon Musk; Nvidia abriu processo para escolher um sucessor
Funcionários e membros influentes do setor tecnológico tentam fazer com que o ex-CEO da Nvidia, Jensen Huang, retorne ao cargo.
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