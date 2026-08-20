Policial mata homem que ameaçou pessoas com faca em supermercado
Suspeito já tinha diversas passagens pela polícia, inclusive por colocar fogo em viatura
Um homem morreu depois de ser baleado por um policial militar ao tentar atacar o dono de um supermercado com uma faca.
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