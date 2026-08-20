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Policial mata homem que ameaçou pessoas com faca em supermercado

Suspeito já tinha diversas passagens pela polícia, inclusive por colocar fogo em viatura

Hora News|Do R7

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Um homem morreu depois de ser baleado por um policial militar ao tentar atacar o dono de um supermercado com uma faca.

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