Vítima usa carro de luxo para fugir de encontro
Ela diz ter sido mantida em cárcere privado por homem que conheceu em festa
Uma mulher usou um carro avaliado em meio milhão de reais para fugir de um encontro.
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