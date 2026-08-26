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Vítima usa carro de luxo para fugir de encontro

Ela diz ter sido mantida em cárcere privado por homem que conheceu em festa

Hora News|Do R7

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Uma mulher usou um carro avaliado em meio milhão de reais para fugir de um encontro.

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