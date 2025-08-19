Banco Central prevê Selic a 12,5% até 2026

Inflação deverá ficar em torno de 4,95%, abaixo de 5% pela primeira vez em anos.
Expectativa de estabilidade e possível queda nas taxas de juros.
Economista prevê continuação da queda da inflação, permitindo novos cortes na Selic.
O Banco Central projeta uma redução na taxa básica de juros, a Selic, para 12,5% até 2026. A expectativa é que a inflação fique em torno de 4,95%, marcando a primeira vez em muito tempo que ficará abaixo de 5%. Essas previsões indicam uma mudança de um cenário de aumento de juros para estabilidade e possível queda.
Humberto Aillón, economista da Fipecafi, destacou que a política monetária do Banco Central tem um efeito retardado na economia, especialmente no consumo. Ele observou que o aumento das alíquotas de energia elétrica limitou uma queda mais expressiva nos preços.
Aillón prevê que a inflação continuará caindo nos próximos meses, criando condições para novos cortes na taxa de juros pelo Banco Central. Essa estratégia cautelosa pode aliviar os indicadores econômicos do país.
