Banco Central prevê Selic a 12,5% até 2026 Inflação deve atingir 4,95%, sinalizando possível queda dos juros Jornal da Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/08/2025 - 12h19 (Atualizado em 19/08/2025 - 12h19 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Banco Central projeta Selic a 12,5% até 2026.

Inflação deverá ficar em torno de 4,95%, abaixo de 5% pela primeira vez em anos.

Expectativa de estabilidade e possível queda nas taxas de juros.

Economista prevê continuação da queda da inflação, permitindo novos cortes na Selic.

O Banco Central projeta uma redução na taxa básica de juros, a Selic, para 12,5% até 2026. A expectativa é que a inflação fique em torno de 4,95%, marcando a primeira vez em muito tempo que ficará abaixo de 5%. Essas previsões indicam uma mudança de um cenário de aumento de juros para estabilidade e possível queda.

Humberto Aillón, economista da Fipecafi, destacou que a política monetária do Banco Central tem um efeito retardado na economia, especialmente no consumo. Ele observou que o aumento das alíquotas de energia elétrica limitou uma queda mais expressiva nos preços.

Aillón prevê que a inflação continuará caindo nos próximos meses, criando condições para novos cortes na taxa de juros pelo Banco Central. Essa estratégia cautelosa pode aliviar os indicadores econômicos do país.

Qual a previsão do Banco Central para a taxa Selic até 2026?

O Banco Central prevê uma redução na taxa básica de juros, a Selic, para 12,5% até 2026.

Qual a expectativa de inflação segundo o Banco Central?

A expectativa é que a inflação fique em torno de 4,95%, marcando a primeira vez em muito tempo que ficará abaixo de 5%.

Que fatores podem influenciar a política monetária do Banco Central?

Humberto Aillón, economista da Fipecafi, destacou que a política monetária tem um efeito retardado na economia e que o aumento das alíquotas de energia elétrica limitou uma queda mais expressiva nos preços.

O que Aillón prevê para a inflação nos próximos meses?

Aillón prevê que a inflação continuará caindo nos próximos meses, criando condições para novos cortes na taxa de juros pelo Banco Central.

