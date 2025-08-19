Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Jornal da Record News

Banco Central prevê Selic a 12,5% até 2026

Inflação deve atingir 4,95%, sinalizando possível queda dos juros

Jornal da Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Banco Central projeta Selic a 12,5% até 2026.
  • Inflação deverá ficar em torno de 4,95%, abaixo de 5% pela primeira vez em anos.
  • Expectativa de estabilidade e possível queda nas taxas de juros.
  • Economista prevê continuação da queda da inflação, permitindo novos cortes na Selic.

 

O Banco Central projeta uma redução na taxa básica de juros, a Selic, para 12,5% até 2026. A expectativa é que a inflação fique em torno de 4,95%, marcando a primeira vez em muito tempo que ficará abaixo de 5%. Essas previsões indicam uma mudança de um cenário de aumento de juros para estabilidade e possível queda.

Humberto Aillón, economista da Fipecafi, destacou que a política monetária do Banco Central tem um efeito retardado na economia, especialmente no consumo. Ele observou que o aumento das alíquotas de energia elétrica limitou uma queda mais expressiva nos preços.

Aillón prevê que a inflação continuará caindo nos próximos meses, criando condições para novos cortes na taxa de juros pelo Banco Central. Essa estratégia cautelosa pode aliviar os indicadores econômicos do país.

Qual a previsão do Banco Central para a taxa Selic até 2026?

O Banco Central prevê uma redução na taxa básica de juros, a Selic, para 12,5% até 2026.


Qual a expectativa de inflação segundo o Banco Central?

A expectativa é que a inflação fique em torno de 4,95%, marcando a primeira vez em muito tempo que ficará abaixo de 5%.

Que fatores podem influenciar a política monetária do Banco Central?

Humberto Aillón, economista da Fipecafi, destacou que a política monetária tem um efeito retardado na economia e que o aumento das alíquotas de energia elétrica limitou uma queda mais expressiva nos preços.


O que Aillón prevê para a inflação nos próximos meses?

Aillón prevê que a inflação continuará caindo nos próximos meses, criando condições para novos cortes na taxa de juros pelo Banco Central.

Veja também


Professor de relações internacionais explica que o republicano busca benefício para a própria imagem, mirando nas eleições de meio de período

Jornal da Record News playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.