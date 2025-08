Impacto das tarifas dos EUA ameaça economia brasileira Economista Hugo Garbe alerta para prejuízos bilionários e riscos ao emprego Jornal da Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/08/2025 - 20h17 (Atualizado em 06/08/2025 - 20h17 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Tarifas dos EUA impactam negativamente a economia brasileira, especialmente setores como café e carne.

Economista Hugo Garbe prevê redução de quase R$ 30 bilhões no PIB e ameaça a 150 mil empregos.

Ele critica a estratégia americana de substituir produtos importados e pede negociação direta com o governo dos EUA.

Garbe expressa ceticismo sobre a eficácia de ações na OMC, ressaltando a urgência de diálogos para mitigar os efeitos das tarifas.

O economista Hugo Garbe analisou as consequências das tarifas impostas pelos Estados Unidos à economia brasileira em entrevista ao JORNAL DA RECORD NEWS. Apesar da isenção de 700 produtos, setores como café e carne já enfrentam prejuízos significativos. Garbe estima que o PIB brasileiro pode sofrer uma redução de quase R$ 30 bilhões nos próximos anos, com cerca de 150 mil empregos ameaçados.

As tarifas afetam diretamente produtos essenciais para a economia brasileira, como café e carne, que já sofrem com os efeitos imediatos das taxas. A elevação de 50% nas tarifas está prejudicando as exportações brasileiras para os Estados Unidos.

Garbe explicou que a lógica americana visa proteger a produção doméstica por meio da substituição de produtos importados. Ele criticou essa estratégia, questionando a capacidade dos Estados Unidos de substituir produtos brasileiros de alta qualidade. O economista destacou que a negociação direta com o governo americano é crucial para mitigar os impactos das tarifas.

Além disso, Garbe expressou ceticismo quanto à eficácia de ações na Organização Mundial do Comércio (OMC), devido ao poder dos Estados Unidos na entidade. Ele enfatizou a necessidade urgente de diálogo e negociação para aliviar as tarifas e proteger a economia brasileira.

