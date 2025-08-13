Mato Grosso exporta menos de 1,5% para EUA Estado mantém liderança no superávit comercial brasileiro Jornal da Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/08/2025 - 11h21 (Atualizado em 13/08/2025 - 11h21 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Mato Grosso exporta menos de 1,5% de suas mercadorias para os EUA.

O estado lidera o superávit comercial brasileiro, com exportações de US$ 14,6 bilhões no primeiro semestre.

A produção agrícola é direcionada principalmente à Ásia e Oriente Médio, destacando soja, milho e carne bovina.

Esforços estão sendo realizados para abrir novos mercados, como Japão e União Europeia, apesar das tarifas dos EUA.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Mato Grosso exporta menos de 1,5% de seus produtos para os Estados Unidos, segundo César Miranda, secretário de Desenvolvimento Econômico do estado. A produção agrícola tem como principais destinos a Ásia e o Oriente Médio. No primeiro semestre do ano, o estado alcançou US$ 14,6 bilhões em exportações, liderando o superávit comercial brasileiro.

O estado é um importante produtor de soja, milho, algodão e carne bovina. Com a erradicação da vacina contra a febre aftosa, Mato Grosso está em condições de explorar novos mercados como Japão e União Europeia. As tarifas americanas impactam principalmente as exportações de madeira, ouro e carne.

Apesar disso, esforços estão sendo feitos para abrir mercados adicionais. “A gente tem também a expectativa e espera que o governo brasileiro faça o seu papel de manter os canais comerciais e diplomáticos”, afirmou Miranda sobre as relações com os Estados Unidos.

Qual a porcentagem das exportações do Mato Grosso que vai para os Estados Unidos?

O Mato Grosso exporta menos de 1,5% de seus produtos para os Estados Unidos.

‌



Quais são os principais destinos das exportações do Mato Grosso?

A produção agrícola do Mato Grosso tem como principais destinos a Ásia e o Oriente Médio.

Qual foi o valor total das exportações do Mato Grosso no primeiro semestre do ano?

No primeiro semestre do ano, o Mato Grosso alcançou US$ 14,6 bilhões em exportações.

‌



Que medidas estão sendo tomadas para aumentar as exportações do estado para outros mercados?

Esforços estão sendo feitos para abrir mercados adicionais, e o secretário César Miranda destacou a expectativa de que o governo brasileiro mantenha os canais comerciais e diplomáticos.

