Mato Grosso exporta menos de 1,5% para EUA
Estado mantém liderança no superávit comercial brasileiro
O Mato Grosso exporta menos de 1,5% de seus produtos para os Estados Unidos, segundo César Miranda, secretário de Desenvolvimento Econômico do estado. A produção agrícola tem como principais destinos a Ásia e o Oriente Médio. No primeiro semestre do ano, o estado alcançou US$ 14,6 bilhões em exportações, liderando o superávit comercial brasileiro.
O estado é um importante produtor de soja, milho, algodão e carne bovina. Com a erradicação da vacina contra a febre aftosa, Mato Grosso está em condições de explorar novos mercados como Japão e União Europeia. As tarifas americanas impactam principalmente as exportações de madeira, ouro e carne.
Apesar disso, esforços estão sendo feitos para abrir mercados adicionais. “A gente tem também a expectativa e espera que o governo brasileiro faça o seu papel de manter os canais comerciais e diplomáticos”, afirmou Miranda sobre as relações com os Estados Unidos.
