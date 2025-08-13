Logo R7.com
Jornal da Record News

Mato Grosso exporta menos de 1,5% para EUA

Estado mantém liderança no superávit comercial brasileiro

Jornal da Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7

  • Mato Grosso exporta menos de 1,5% de suas mercadorias para os EUA.
  • O estado lidera o superávit comercial brasileiro, com exportações de US$ 14,6 bilhões no primeiro semestre.
  • A produção agrícola é direcionada principalmente à Ásia e Oriente Médio, destacando soja, milho e carne bovina.
  • Esforços estão sendo realizados para abrir novos mercados, como Japão e União Europeia, apesar das tarifas dos EUA.

 

O Mato Grosso exporta menos de 1,5% de seus produtos para os Estados Unidos, segundo César Miranda, secretário de Desenvolvimento Econômico do estado. A produção agrícola tem como principais destinos a Ásia e o Oriente Médio. No primeiro semestre do ano, o estado alcançou US$ 14,6 bilhões em exportações, liderando o superávit comercial brasileiro.

O estado é um importante produtor de soja, milho, algodão e carne bovina. Com a erradicação da vacina contra a febre aftosa, Mato Grosso está em condições de explorar novos mercados como Japão e União Europeia. As tarifas americanas impactam principalmente as exportações de madeira, ouro e carne.

Apesar disso, esforços estão sendo feitos para abrir mercados adicionais. “A gente tem também a expectativa e espera que o governo brasileiro faça o seu papel de manter os canais comerciais e diplomáticos”, afirmou Miranda sobre as relações com os Estados Unidos.

Qual a porcentagem das exportações do Mato Grosso que vai para os Estados Unidos?

O Mato Grosso exporta menos de 1,5% de seus produtos para os Estados Unidos.


Quais são os principais destinos das exportações do Mato Grosso?

A produção agrícola do Mato Grosso tem como principais destinos a Ásia e o Oriente Médio.

Qual foi o valor total das exportações do Mato Grosso no primeiro semestre do ano?

No primeiro semestre do ano, o Mato Grosso alcançou US$ 14,6 bilhões em exportações.


Que medidas estão sendo tomadas para aumentar as exportações do estado para outros mercados?

Esforços estão sendo feitos para abrir mercados adicionais, e o secretário César Miranda destacou a expectativa de que o governo brasileiro mantenha os canais comerciais e diplomáticos.

Estado teve 45% de participação no superávit nacional no primeiro semestre do ano

