Jornal da Record News

Rússia x Ucrânia


Putin e Trump Consideram Reunião para Negociações de Paz

Encontro pode ocorrer nos Emirados Árabes em meio a tensões sobre cessar-fogo

Jornal da Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Putin considera reunião com Trump para discutir o conflito na Ucrânia.
  • Reunião pode ocorrer nos Emirados Árabes, detalhes ainda não revelados.
  • Trump ameaça tarifas de 100% se a Rússia não aceitar um cessar-fogo até a data limite.
  • Professor analisa que sanções não foram suficientes para pressionar a Rússia a encerrar a guerra.

 

O Kremlin informou que Vladimir Putin está considerando uma reunião com Donald Trump na próxima semana para discutir o conflito na Ucrânia. A notícia foi dada pelo assessor russo Yuri Ushakov, mas detalhes sobre a data e o local ainda não foram revelados, embora haja especulações sobre sua realização nos Emirados Árabes.

Nesta sexta-feira (8), termina o prazo dado por Trump para que a Rússia encerre a guerra na Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos ameaçou impor tarifas de 100% caso um cessar-fogo não seja alcançado, mas ainda não está claro quais serão as ações americanas caso a Rússia não ceda.

O professor Kai Enno Lehmann, do Instituto de Relações Internacionais da USP, analisou que as sanções até agora não foram suficientes para pressionar a Rússia a acabar com a guerra. Ele destacou que

Lehmann acredita que a guerra só terminará quando Putin perceber que não pode vencer. “A Ucrânia está defendendo seu território e não tem como encerrar uma guerra iniciada pela Rússia”, afirmou ele. A possível reunião entre Trump e Putin levanta questões sobre o papel da Ucrânia nas negociações futuras e o impacto das sanções americanas.

