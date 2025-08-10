Tarifa dos EUA ameaça apicultura brasileira, alerta Abemel

Tarifas de 50% dos EUA ameaçam a apicultura brasileira, segundo a Abemel.
Cerca de 50% do mel produzido no Brasil é exportado para os EUA, evidenciando a dependência do mercado americano.
Novas tarifas dificultam a manutenção de preços competitivos e podem reduzir a demanda por mel brasileiro.
Alternativas como aumentar o consumo interno ou buscar novos mercados não são soluções rápidas ou fáceis.
As tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros ameaçam a viabilidade da apicultura no Brasil, segundo Renato Azevedo, presidente da Associação Brasileira dos Exportadores de Mel (Abemel). Nos últimos cinco anos, cerca de metade do mel produzido no país foi exportada para os EUA, destacando a dependência desse mercado.
Azevedo ressaltou que a concentração das exportações brasileiras de mel nos Estados Unidos tem aumentado e que as novas tarifas dificultam a manutenção de preços competitivos, podendo reduzir a demanda por produtos brasileiros. Ele também mencionou que alternativas como aumentar o consumo interno ou buscar novos mercados não são soluções rápidas ou fáceis.
O presidente da Abemel alertou que o mercado americano já sinalizou que não absorverá os custos adicionais impostos pelas tarifas, colocando as exportações brasileiras em uma situação complicada.
Veja também
Nos últimos cinco anos, 51% da produção nacional foi destinada aos Estados Unidos, mas a demanda deve diminuir com a aplicação das taxas de 50%
Jornal da Record News playlist
1/16
Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!