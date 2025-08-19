Logo R7.com
Rússia x Ucrânia


Trump busca mediação entre Zelensky e Putin para paz na Ucrânia

Encontro na Casa Branca discute cessar-fogo com líderes europeus

  • Donald Trump se reuniu com Volodymyr Zelensky e líderes europeus na Casa Branca para discutir a paz na Ucrânia.
  • Trump expressou otimismo sobre um possível encontro entre Zelensky e Putin, enquanto os europeus mostraram ceticismo.
  • A segurança da Ucrânia foi central na discussão, com compromisso dos líderes de tratá-la como aliada informal da OTAN.
  • Professor Roberto Uebel aponta que Trump procura fortalecer sua imagem política em meio às negociações para futuras eleições nos EUA.

 

Donald Trump recebeu Volodymyr Zelensky e líderes europeus na Casa Branca para discutir um possível encontro entre Zelensky e Vladimir Putin, visando um cessar-fogo na Ucrânia. Trump mostrou-se otimista quanto à paz, enquanto os líderes europeus demonstraram ceticismo sobre a viabilidade do encontro.

O encontro contou com a presença de figuras políticas importantes como Ursula von der Leyen e Kirsten Tharmer. Trump destacou que a reunião entre Zelensky e Putin não seria uma questão de “se”, mas de “quando”, expressando seu desejo de participar das negociações. A segurança da Ucrânia foi central nas discussões, com líderes comprometendo-se a tratar o país como um aliado informal da OTAN.

A Rússia não se manifestou oficialmente sobre o encontro, mas realizou ações militares recentes que resultaram em mortes na Ucrânia. As negociações enfrentam desafios significativos, incluindo as exigências russas sobre a adesão da Ucrânia à OTAN e a cessão de territórios.

O professor Roberto Uebel destacou que Trump busca fortalecer sua imagem política através dessas negociações, mirando futuras eleições nos Estados Unidos. O envolvimento de Trump pode ser visto como uma estratégia para ganhos políticos internos e possíveis premiações internacionais.


Qual foi o principal assunto discutido por Donald Trump e os líderes europeus na Casa Branca?

O principal assunto discutido foi um possível encontro entre Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin, com o objetivo de estabelecer um cessar-fogo na Ucrânia.

Como Trump se posicionou em relação à viabilidade do encontro entre Zelensky e Putin?

Trump mostrou-se otimista e afirmou que a reunião não seria uma questão de ‘se’, mas de ‘quando’.


Quais foram as principais preocupações levantadas durante o encontro em relação à Ucrânia?

As discussões centrais envolveram a segurança da Ucrânia e o compromisso dos líderes europeus em tratá-la como um aliado informal da OTAN.

Qual a análise do professor Roberto Uebel sobre a busca de Trump por mediação no conflito?

O professor Roberto Uebel destacou que Trump busca fortalecer sua imagem política através dessas negociações, visando as futuras eleições nos Estados Unidos.

