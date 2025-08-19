Trump busca mediação entre Zelensky e Putin para paz na Ucrânia
Encontro na Casa Branca discute cessar-fogo com líderes europeus
Donald Trump recebeu Volodymyr Zelensky e líderes europeus na Casa Branca para discutir um possível encontro entre Zelensky e Vladimir Putin, visando um cessar-fogo na Ucrânia. Trump mostrou-se otimista quanto à paz, enquanto os líderes europeus demonstraram ceticismo sobre a viabilidade do encontro.
O encontro contou com a presença de figuras políticas importantes como Ursula von der Leyen e Kirsten Tharmer. Trump destacou que a reunião entre Zelensky e Putin não seria uma questão de “se”, mas de “quando”, expressando seu desejo de participar das negociações. A segurança da Ucrânia foi central nas discussões, com líderes comprometendo-se a tratar o país como um aliado informal da OTAN.
A Rússia não se manifestou oficialmente sobre o encontro, mas realizou ações militares recentes que resultaram em mortes na Ucrânia. As negociações enfrentam desafios significativos, incluindo as exigências russas sobre a adesão da Ucrânia à OTAN e a cessão de territórios.
O professor Roberto Uebel destacou que Trump busca fortalecer sua imagem política através dessas negociações, mirando futuras eleições nos Estados Unidos. O envolvimento de Trump pode ser visto como uma estratégia para ganhos políticos internos e possíveis premiações internacionais.
