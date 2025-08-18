Trump e Putin discutem paz enquanto bombardeios continuam Reunião no Alasca ocorre em meio a tensões geopolíticas e protestos Jornal da Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/08/2025 - 16h03 (Atualizado em 18/08/2025 - 16h03 ) twitter

Donald Trump e Vladimir Putin se encontraram no Alasca para discutir um possível cessar-fogo na guerra entre Rússia e Ucrânia. Apesar do desejo de Trump por um acordo de paz, as negociações não avançaram devido às condições impostas por Moscou, como a não adesão da Ucrânia à OTAN, rejeitadas por Kiev.

Durante o encontro, manifestantes se reuniram em frente à embaixada dos Estados Unidos na Ucrânia exigindo sua inclusão nas discussões diplomáticas. Enquanto isso, bombardeios continuaram com ataques de drones ucranianos em Kursk resultando em uma morte e ferimentos em doze pessoas.

Especialistas apontam que a Rússia continua avançando militarmente ao norte de Donetsk, enquanto a Ucrânia enfrenta limitações significativas. A exclusão da Ucrânia das negociações ressalta a complexidade geopolítica da situação e a busca de Trump por um acordo que possa fortalecer sua imagem internacional.

Onde ocorreu a reunião entre Donald Trump e Vladimir Putin?

A reunião ocorreu no Alasca.

Qual foi o principal objetivo da conversa entre Trump e Putin?

O principal objetivo foi discutir um possível cessar-fogo na guerra entre Rússia e Ucrânia.

Quais foram os resultados das negociações durante o encontro?

As negociações não avançaram devido às condições impostas por Moscou, que incluem a não adesão da Ucrânia à OTAN, rejeitada por Kiev.

O que aconteceu durante o encontro entre Trump e Putin em relação à situação na Ucrânia?

Durante o encontro, houve protestos em frente à embaixada dos Estados Unidos na Ucrânia, exigindo a inclusão da Ucrânia nas discussões diplomáticas, enquanto os bombardeios continuaram com ataques de drones ucranianos em Kursk.

