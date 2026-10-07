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Ataques de 7 de outubro no Oriente Médio completam três anos

Cessar-fogo foi assinado, mas reconstrução começa só quando Hamas entregar armas

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Três anos após o ataque de 7 de outubro, a situação na Faixa de Gaza permanece tensa e sem solução.

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