Identificar terroristas isolados nas redes é ‘trabalho muito difícil’ para polícia, diz secretário

Em entrevista ao Jornal da Record News nesta quinta-feira (14), Sandro Avelar, secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, comentou as medidas tomadas pelas autoridades com relação ao atentado terrorista ao Supremo Tribunal Federal na noite de quarta-feira (13). Segundo ele, embora a polícia utilize tecnologias avançadas para monitorar as redes sociais , é um “trabalho muito difícil” identificar possíveis criminosos que agem isoladamente. “Quando temos notícias de grupos terroristas articulados para cometer um ato como esse, a gente começa a monitorar constantemente. Mas, quando se trata de uma pessoa que trabalha isoladamente, torna-se muito mais difícil”, explicou Avelar.