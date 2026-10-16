Mudanças no trabalho acontecem dois meses após promulgação do fim da 6x1
Medida não afeta servidores, setores essenciais e quem recebe mais de R$ 21 mil
A aprovação da PEC (Proposta de Emenda Constitucional) que reduz a jornada de trabalho no Brasil traz novos desafios para empresários e trabalhadores.
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