Pesquisadores brasileiros descobrem gene que pode proteger contra o coronavírus

Pesquisadores do Centro de Estudos do Genoma Humano e de Células da USP (Universidade de São Paulo) descobriram um gene específico que pode proteger contra o coronavírus . A investigação, que teve início em 2020, apontou que, em alguns casais, um cônjuge se infectava com a Covid-19 , enquanto o outro permanecia assintomático, mesmo após contato direto com o vírus. A análise genômica de 86 casais levou à descoberta de que, em seis casos, as mulheres assintomáticas apresentavam uma expressão aumentada do gene IFIT-3, responsável por inibir a replicação do coronavírus e impedir a progressão da doença.