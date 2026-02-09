Logo R7.com
Casos de pancreatite associados a canetas emagrecedoras são raros

Anvisa emitiu alerta para uso do remédio sem acompanhamento médico

Hora News|Do R7

A Anvisa alertou sobre o uso inadequado de canetas emagrecedoras sem acompanhamento médico. O Reino Unido já havia associado esses medicamentos à pancreatite aguda. No Brasil, entre 2020 e 2025 foram registradas 145 notificações de casos de pancreatite e seis mortes sob investigação. Especialistas afirmam que os diagnósticos relacionados ao uso dessas canetas são raros e ressaltam a importância do acompanhamento médico adequado no tratamento da obesidade.

