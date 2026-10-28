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Pesquisas de boca de urna indicam impasse entre candidatos nas eleições de Israel

Primeiro-ministro Benjamin Netanyahu tenta se reeleger contra Gadi Eisenkot

Jornal da Record News|Do R7

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A eleição em Israel representa um momento crucial para o atual primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

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