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Rússia ignora cessar-fogo de Trump e ataca usina ucraniana

Americano afirmou que proposta tem objetivo de poupar infraestrutura energética

Jornal da Record News|Do R7

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Em um contexto de crescente tensão internacional, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um controverso acordo com a Rússia para a compra de diesel.

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