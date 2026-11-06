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Voos fazem pousos de emergência na Europa por ameaças de bombas

Episódios do tipo foram registrados nesta semana; 17 alertas foram emitidos na quinta-feira (5)

Jornal da Record News|Do R7

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Pela segunda vez em menos de uma semana, ameaças de bomba provocaram transtornos nos aeroportos da Europa.

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