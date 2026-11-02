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Votação antecipada tem recorde de 48 milhões de eleitores nos EUA

Pleito na terça-feira (3) define controle do Congresso por Republicanos ou Democratas

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A advogada Rafaele Wincardt está em Orlando como parte de uma missão internacional da Transparência Internacional para observar as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos.

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