Criminosos invadem mercado no interior de SP e são perseguidos pela polícia
Um suspeito é preso após perseguição; segundo envolvido ainda está foragido
Na madrugada desta terça-feira (19), dois homens roubaram um carro e invadiram um supermercado no interior de São Paulo, levando pacotes de cigarro e uma balança de precisão do açougue. A ação durou menos de três minutos e causou prejuízos significativos ao estabelecimento.
As câmeras de segurança capturaram imagens do crime, permitindo à polícia localizar o veículo usado na fuga. Durante a abordagem, o motorista fugiu em alta velocidade, resultando em uma perseguição que terminou quando o carro colidiu. O suspeito tentou escapar a pé, até mesmo pulando em um córrego, mas foi detido pelos policiais.
O homem capturado confessou sua participação no furto e já era procurado por roubo e porte ilegal de arma. O carro foi apreendido como produto de roubo. Até o momento, o segundo suspeito não foi localizado.
Assista ao vídeo - Criminosos furtam carro, invadem mercado e roubam cigarro e balança de precisão, no interior de SP
Link Record News playlist
