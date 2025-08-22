Criminosos invadem mercado no interior de SP e são perseguidos pela polícia Um suspeito é preso após perseguição; segundo envolvido ainda está foragido Link Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/08/2025 - 20h03 (Atualizado em 22/08/2025 - 20h03 ) twitter

Criminosos furtam carro, invadem mercado e roubam cigarro e balança de precisão, no interior de SP

Na madrugada desta terça-feira (19), dois homens roubaram um carro e invadiram um supermercado no interior de São Paulo, levando pacotes de cigarro e uma balança de precisão do açougue. A ação durou menos de três minutos e causou prejuízos significativos ao estabelecimento.

As câmeras de segurança capturaram imagens do crime, permitindo à polícia localizar o veículo usado na fuga. Durante a abordagem, o motorista fugiu em alta velocidade, resultando em uma perseguição que terminou quando o carro colidiu. O suspeito tentou escapar a pé, até mesmo pulando em um córrego, mas foi detido pelos policiais.

O homem capturado confessou sua participação no furto e já era procurado por roubo e porte ilegal de arma. O carro foi apreendido como produto de roubo. Até o momento, o segundo suspeito não foi localizado.

Assista ao vídeo - Criminosos furtam carro, invadem mercado e roubam cigarro e balança de precisão, no interior de SP

