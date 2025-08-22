Logo R7.com
Criminosos invadem mercado no interior de SP e são perseguidos pela polícia

Um suspeito é preso após perseguição; segundo envolvido ainda está foragido

  • Dois homens invadiram um supermercado em SP, roubando cigarros e uma balança.
  • A ação criminosa ocorreu em menos de três minutos e causou grandes prejuízos.
  • Um suspeito foi preso após uma intensa perseguição policial; ele fugiu, mas foi detido ao colidir o veículo.
  • O segundo envolvido ainda está foragido e não foi localizado até o momento.

 

Criminosos furtam carro, invadem mercado e roubam cigarro e balança de precisão, no interior de SP

Na madrugada desta terça-feira (19), dois homens roubaram um carro e invadiram um supermercado no interior de São Paulo, levando pacotes de cigarro e uma balança de precisão do açougue. A ação durou menos de três minutos e causou prejuízos significativos ao estabelecimento.

As câmeras de segurança capturaram imagens do crime, permitindo à polícia localizar o veículo usado na fuga. Durante a abordagem, o motorista fugiu em alta velocidade, resultando em uma perseguição que terminou quando o carro colidiu. O suspeito tentou escapar a pé, até mesmo pulando em um córrego, mas foi detido pelos policiais.

O homem capturado confessou sua participação no furto e já era procurado por roubo e porte ilegal de arma. O carro foi apreendido como produto de roubo. Até o momento, o segundo suspeito não foi localizado.

Perguntas e Respostas

O que ocorreu no supermercado no interior de São Paulo na madrugada de terça-feira?


Dois homens roubaram um carro e invadiram um supermercado, levando pacotes de cigarro e uma balança de precisão do açougue. A ação durou menos de três minutos.

Como a polícia conseguiu localizar os suspeitos?


As câmeras de segurança capturaram imagens do crime, permitindo à polícia localizar o veículo utilizado na fuga dos suspeitos.

O que aconteceu durante a perseguição policial?


Durante a abordagem policial, o motorista do veículo fugiu em alta velocidade, mas a perseguição terminou quando o carro colidiu. O suspeito tentou escapar a pé, pulando em um córrego, mas foi detido pelos policiais.

Qual é a situação do suspeito detido e do segundo envolvido?

O homem capturado confessou sua participação no furto e já era procurado por roubo e porte ilegal de arma. O segundo suspeito ainda não foi localizado.

