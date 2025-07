Especialista critica possível retaliação do Brasil às tarifas dos EUA Medidas de Trump incluem exceções, mas podem impactar economia brasileira Link Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/07/2025 - 19h45 (Atualizado em 30/07/2025 - 19h45 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA A economista Cristina Helena Pinto critica a possível retaliação do Brasil às tarifas de 50% dos EUA.

A retaliação pode prejudicar cadeias produtivas brasileiras e consumidores finais.

Medidas de exceção dos EUA poderiam ser impactadas, afetando diretamente o consumidor.

Cristina alerta para problemas jurídicos com a OMC, desaconselhando a retaliação como estratégia.

Retaliação do governo brasileiro às taxas americanas 'não seria interessante', diz especialista

A economista Cristina Helena Pinto analisou as implicações econômicas de uma possível retaliação do Brasil às tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos. Ela acredita que tal ação não seria benéfica para o Brasil.

A especialista argumenta que retaliar as tarifas americanas poderia prejudicar cadeias produtivas brasileiras e o consumidor final. Além disso, uma retaliação não teria impacto significativo para influenciar o governo dos EUA a negociar. Cristina aponta que produtos em regime de exceção, que não seriam tarifados, poderiam ser os mais afetados, impactando diretamente o consumidor.

Ela também destaca que a retaliação poderia gerar problemas jurídicos com a Organização Mundial do Comércio (OMC), o que deve ser levado em consideração. A economista conclui que, dadas as circunstâncias, a retaliação não seria uma estratégia vantajosa para o Brasil.

Assista ao vídeo - Retaliação do governo brasileiro às taxas americanas ‘não seria interessante’, diz especialista

