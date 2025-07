Homem é preso após ameaçar vizinhos de morte em Ribeirão Preto Justiça decreta prisão preventiva após denúncias de injúria racial e ameaças Link Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 12h54 (Atualizado em 18/07/2025 - 12h54 ) twitter

Homem que ameaçava vizinhos de morte é preso em Ribeirão Preto (SP)

Um homem de 58 anos foi detido em Ribeirão Preto após moradores de um condomínio denunciarem ameaças de morte e injúrias raciais. As ameaças incluíam mensagens de áudio dirigidas ao síndico, sua filha e um vizinho. A Justiça decretou a prisão preventiva para garantir a segurança das vítimas, considerando que a soma das penas ultrapassa quatro anos.

Conhecido como Alípio, ele já havia sido preso anteriormente por atirar em um segurança de shopping. As intimidações no condomínio eram recorrentes, com relatos de ameaças diretas de violência. O advogado do condomínio destacou a gravidade dos crimes, enquanto a defesa de Alípio argumentou que ele deveria ser internado para avaliação de possível transtorno mental. A prisão foi solicitada pelo Ministério Público, que considera outras medidas cautelares insuficientes para cessar as ameaças.

