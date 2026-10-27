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Aliados dizem que Flávio Bolsonaro está a caminho dos EUA

Passaporte italiano do senador não pode ser cancelado por autoridade brasileira

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O senador Flávio Bolsonaro deixou o Brasil rumo aos Estados Unidos após ser determinado judicialmente que ele entregasse seu passaporte. O doutor em Direito Constitucional Fernando Capano analisa as implicações legais dessa ação.

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