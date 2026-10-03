Com a presença da RECORD NEWS, festival agro discute desafios e conquistas do setor

O Global Agribusiness Forum ocorre em São Paulo e é reconhecido como o maior evento do setor agro mundial. A RECORD NEWS participa com um espaço especial para entrevistas e convidados. Entre os temas abordados está a crescente presença de mulheres na liderança de propriedades rurais. Historicamente envolvidas no campo, as mulheres agora assumem papéis de destaque na gestão dessas áreas.



A jornalista Kelly Godoy acompanha o evento e traz atualizações ao longo da programação da emissora. O fórum reúne especialistas e líderes do setor para discutir inovações e desafios atuais do agronegócio global. Além disso, a participação ativa das mulheres no comando das atividades agrícolas reflete uma mudança significativa nos padrões tradicionais desse segmento econômico vital para o Brasil.



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