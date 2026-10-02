Petrobras descobre petróleo novamente na costa do Amapá

A Petrobras anunciou a descoberta de uma nova reserva de petróleo na margem equatorial da costa do Amapá. Esta é a segunda descoberta de petróleo pela empresa nesta área desde agosto.



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